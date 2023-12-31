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Gündem ABD 4 tekneden 3’ünü batırdı Kızıldeniz gemi trafiğine kapandı Kimse sağ kalmadı
Gündem

ABD 4 tekneden 3’ünü batırdı Kızıldeniz gemi trafiğine kapandı Kimse sağ kalmadı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 13:47:00 -
ABD 4 tekneden 3’ünü batırdı Kızıldeniz gemi trafiğine kapandı Kimse sağ kalmadı

Yılın son gününde Kızıldeniz'in güneyinde tansiyon bir anda yükseldi... Bütün dünya İsrail ile Hamas arasındaki savaşa kilitlenmişken Kızıldeniz'de tansiyon yükseldi...

İran destekli Husiler, Danimarka merkezli Maersk'e ait bir yük gemisine Kızıldeniz'de saldırdı. Husilere ait dört tekne ile saldırının gerçekleştiği belirtilirken, yük gemisinden yapılan yardım çağrılarına ABD'den yanıt geldi.

 

ABD Donanması'na ait USS Eisenhower ve USS Gravely duruma müdahale ederek Husilere ait teknelere karşılık verdi. ABD Merkezi Komutası (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada bu gemilerden kalkan helikopterlerle Husilere ait dört teknenin üçünün batırıldığı ve kimsenin sağ kalmadığı belirtildi.

Dördüncü teknenin ise uzaklaştırıldığı kaydedildi. 

Yük gemisindeki mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Maersk olayla ilgili bir açıklama yaparak gelecek 48 saat boyunca Kızıldeniz'in kullanılmayacağını duyurdu.

İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken Yemen'deki Husiler son dönemde Kızıldeniz'deki yük gemilerine yönelik saldırıları artırmıştı.
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