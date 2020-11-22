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Aktüel ABD 23-24 Kasım'daki Uluslararası Afganistan Konferansı'na katılacak
Aktüel

ABD 23-24 Kasım'daki Uluslararası Afganistan Konferansı'na katılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:13:03 -
ABD 23-24 Kasım'daki Uluslararası Afganistan Konferansı'na katılacak

NEW YORK (AA) - ABD, 23-24 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Uluslararası Afganistan Konferansı'na katılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak Uluslararası Afganistan Konferansı'nda ABD'yi Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale temsil edecek.

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa yaklaşık 70 ülkenin ve uluslararası örgütlerin katılması bekleniyor.

Konferans, Afganistan, Finlandiya ve Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu tarafından düzenleniyor.

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