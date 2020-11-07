Abbas’ın Özel Temsilcisi Şaas: "Trump’ın döneminden daha kötü bir dönem olmadı"

KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas, ABD’deki başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın kazanmasını Filistin için "bir kazanım" olarak değerlendirdi.



Şaas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Filistin için) Donald Trump’ın döneminden daha kötü bir dönem olmadı, ondan kurtulmak bir kazanımdır." dedi.



Filistin davasına ilişkin ABD’nin duruşunda stratejik bir değişim beklemediklerini vurgulayan Şaas, "Trump’tan daha kötüsü yoktu. Kim olursa olsun ondan daha iyi olacağı kesin." ifadelerini kullandı.



Şaas, şöyle devam etti:



"Biden ve yardımcısı Kamala Harris'ten duyduğumuza göre, daha dengeli olacaklarını, (İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun peşinde daha az yürüyeceklerini ve dolayısıyla bize Trump'tan daha az zararlı olacaklarını düşünüyorum."



Şaas, İsrail ile Filistin arasında 2014’te durdurulan barış müzakerelerine dönme konusu için de "Biden, programını belirlemek, planını oluşturmak için zamana ihtiyaç duyuyor. Yeni seçilen başkanlar genellikle iç sorunlarla ilk olarak ilgileniyorlar." dedi.



ABD-Filistin ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin ise Şaas, "ABD halkı başkanını seçti. Durumların daha iyileşmesi için bir fırsat olabilir." şeklinde konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yılda izlediği İsrail yanlısı politikalar ve Filistinlilerin haklarını görmezden gelen tutumu nedeniyle Beyaz Saray'daki koltuğa kimin oturacağı Filistin'i yakından ilgilendiriyordu.