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Dünya Abbas'dan bayram kararı
Dünya

Abbas'dan bayram kararı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptal edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 02:29:00 -
Abbas'dan bayram kararı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın aldığı karar uyarınca, ülkede dini ibadetlerin dışında herhangi bir bayram kutlaması yapılmayacak, yas dolayısıyla bayraklar yarıya indirilecek.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

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