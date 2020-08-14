Abbas ve Heniyye, İsrail-BAE anlaşmasını görüştü

GAZZE (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar görüşmede, İsrail-BAE anlaşmasını açık bir şekilde reddetti ve söz konusu anlaşmanın Filistin halkını bağlayıcı olmadığını vurguladı.

Filistin halkının tamamının İsrail'le normalleşmeye karşı olduğunu vurgulayan Heniyye ve Abbas, "Hiç kimsenin Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve şehitleri İsrail'le normalleşmede köprü olarak kullanmasına izin verilmeyeceğini" belirtti.

Heniyye ve Abbas, bu anlaşmanın yansımalarıyla ilgili olarak temas halinde kalma ve ortak hareket etme konusunda mutabık kaldı.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması



ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.



BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.



BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.