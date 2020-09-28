Abbas BM'de ABD'yi eleştirdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kuruluna Filistin adına video mesaj ile konuştu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin davası için önemini vurgulayan Abbas, Filistin davasının BM için en büyük sınav olduğunu belirterek, haklarından başkasını ve azını da istemediklerini söyledi.

Abbas, BM'nin Filistin davasına uygun bir çözüm bulması için beklediklerini ABD yönetiminin BM'ye saldırdığını belirterek, bu örgüte olan bağımlılığın arttığını söyledi.