  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Daha temiz çevre daha güvenli sürüş! TÜVTÜRK’ten tüm araç sahiplerine çağrı Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller! Büyük şifa kaynağı: Kimse yüzüne bakmıyor: Yol kenarında bile yetişiyor! Diyabetlilerin kurtarıcısı Yüksekova'da 241'inci girişim Mobil intiharkolik yine beceremedi İstanbul’da “Yok artık” dedirten olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı: Hesaplarına para bile yatırmışlar Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirketten flaş karar: Bir anda sattılar Dünya ‘Bizim Çocuklar’la dalga geçiyor: Tarihin en büyük bilet israfı! Bu adamlarla ava giderseniz arkalarında durun! Kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı’ diye tanıtmıştı! Sözde başkan suç makinesi çıktı Milyarlar harcanıp “sıfır” çeken “Bizim çocuklar” utansın! Gana tek forma ile dünyaya kök söktürüyor
Gündem
13
Yeniakit Publisher
Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

Türkiye güne peş peşe deprem haberleriyle uyanmışken, deprem riski en şok olan iller merak konusu oldu.

#1
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

ARKA ARKAYA SALLANDI Sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce'nin Gümüşova ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sakarya'nın Hendek ilçesi ve İstanbul'daki bazı vatandaşlar da hissetti. Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.

#2
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

Ardından gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de saat 11.25'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre açıklarında kaydedildi.

#3
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

Bunun ardından vatandaşlar bir kez daha deprem güncel deprem riski olan illeri araştırma başladı. İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK İLLER...

#4
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

Türkiye, jeolojik olarak aktif bir bölgede yer almakta ve birkaç önemli fay hattı üzerinde bulunmaktadır.

#5
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor.

#6
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

KUZEY ANADOLU FAY HATTI (KAF):

#7
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.

#8
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.

#9
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

DOĞU ANADOLU FAY HATTI (DAF):

#10
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.

#11
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

BATI ANADOLU FAY HATTI: Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır.

#12
Foto - Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!

BATI ANADOLU FAY HATTI: Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır. ÇANKIRI FAY HATTI: İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu
Dünya

Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile Başbakan Babis’in ‘Türkiye(‘yi kim gidecek’ kavgası büyüyor. Ankara'daki NATO zirvesine kimin katılacağı konu..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı

ABD Senatosu şaşırttı! İran bir zafer daha kazandı
Dünya

ABD Senatosu şaşırttı! İran bir zafer daha kazandı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri adımlarını sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Cumhu..
Avrupa’da şer ittifakının planı patladı! AK Parti milletvekilleri Strasbourg’da kirli tezgahı darmadağın etti!
Gündem

Avrupa’da şer ittifakının planı patladı! AK Parti milletvekilleri Strasbourg’da kirli tezgahı darmadağın etti!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu’nda düzenlenen Türkiye oturumunda, Türkiye’yi karalamak için kuyruğa giren..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu’nun barış elini elinin tersiyle etti! Demirtaş’tan tepki çeken karar
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun barış elini elinin tersiyle etti! Demirtaş’tan tepki çeken karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sözcü TV’de dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair “pişman değilim” açıklaması yapması siyasetin g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23