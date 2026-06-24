Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller!
Türkiye güne peş peşe deprem haberleriyle uyanmışken, deprem riski en şok olan iller merak konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye güne peş peşe deprem haberleriyle uyanmışken, deprem riski en şok olan iller merak konusu oldu.
ARKA ARKAYA SALLANDI Sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce'nin Gümüşova ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sakarya'nın Hendek ilçesi ve İstanbul'daki bazı vatandaşlar da hissetti. Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ardından gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de saat 11.25'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre açıklarında kaydedildi.
Bunun ardından vatandaşlar bir kez daha deprem güncel deprem riski olan illeri araştırma başladı. İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK İLLER...
Türkiye, jeolojik olarak aktif bir bölgede yer almakta ve birkaç önemli fay hattı üzerinde bulunmaktadır.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor.
KUZEY ANADOLU FAY HATTI (KAF):
Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.
Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.
DOĞU ANADOLU FAY HATTI (DAF):
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.
BATI ANADOLU FAY HATTI: Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır.
BATI ANADOLU FAY HATTI: Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır. ÇANKIRI FAY HATTI: İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.
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