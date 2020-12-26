ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı.



Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Aralık tarihinin bir milletin küllerinden doğuşu ve hürriyet sevdası için bozkırdan yükselen güçlü bir ses olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sesi milleti adına tüm dünyaya haykırmak ve Milli Mücadele'yi başlatmak için Temsil Heyeti ile birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğini hatırlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki, Türk tarihinde büyük fikirlerin eylemlere dönüştüğü en önemli günlerden biri olan 27 Aralık'ın 101. yıl dönümünü kutlamak da bizlere nasip oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak bastığı günden bu yana bağımsızlığımızın kalesi ve sembolü olan Ankaramızı, göreve geldiğimiz günden beri dünya başkentleriyle yarışır bir kente dönüştürmek için siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle ara vermeden çalışmaktayız."

Cumhuriyet ilkelerinin aydınlattığı şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yollarına devam ettiklerini belirten Yavaş, özellikle salgın sürecinde başkentte yaşanan birlik, beraberlik ve dayanışmanın, gücü tarihten alarak aydınlık geleceğe yürüdüklerini gösterdiğini ifade etti.

Salgın süreci geride kaldığında, her 27 Aralık'ı kentin bayramı olarak caddelerde büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini vurgulayan Yavaş, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, başkentimizin asırlık gurur gününü bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.