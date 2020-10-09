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Aktüel ABB Ankara Çayı'nda biyolojik temizlik başlattı
Aktüel

ABB Ankara Çayı'nda biyolojik temizlik başlattı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:48:14 -
ABB Ankara Çayı'nda biyolojik temizlik başlattı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), akarsu yatağı çevresinde oluşan birikinti ve çamur temizliği için ürettiği çevre dostu biyolojik ilacı Ankara Çayı'nda kullanıma başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve iştiraklerden BELPLAS'ın iş birliğiyle Ankara Çayı'nda yapılan AR-GE çalışmasının ardından biyolojik esaslı çevre dostu ilaç üretildi.

Ankara Çayı'ndan çevreye kötü kokuların yayıldığına dair şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, bölgede ürettikleri çevre dostu ilaçla biyolojik temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerce başlatılan biyolojik temizlik, ilk etapta Ankara Çayı çevresinde oluşan su birikintileri ve çamurlar üzerinde uygulanarak geniş kapsamlı olarak sürdürüldü.

- "Hedefimiz Ankara Çayı'ndaki kokuyu tamamen önlemek"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara Çayı'nın kentte önemli bir konumda olduğunu ve koku sorununun uzun zamandır çözülmeyi beklediğini aktardı.

Bölgede uzun süredir vektörle mücadele çalışması yürüttüklerini anımsatan Aslan, şu bilgileri verdi:

"Son günlerde Ankara Çayı'ndan koku geldiğine dair şikayetler almaya başladık ve bu bölgede çalışma başlattık. Ankara Çayı'ndaki kokuyla ilgili iştiraklerimizden BELPLAS'ın yürüttüğü bir AR-GE çalışması vardı. Ankara Çayı'ndaki kokuyu yeni bir çalışmayla önleyebileceğimizi düşündük. Bu daha çok fotosentetik bakteriler, laktik asit bakterileri ve mayalara dayanan biyolojik mücadele esaslı bir çalışmadır. Hedefimiz, gelecek yıllarda Ankara Çayı'ndaki bu kokuyu tamamen önlemek."

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