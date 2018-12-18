Abartmazsanız stres faydalı

Stresin sağlığa birçok zararı olduğu belli. Hele sürekli onunla birlikte yaşamak insana ve bünyesine hayatı zehir etmeye kâfi. Fakat yeteri miktarda stres yaşamak vücudumuz için yararlı oluyor. Ama illâ “yeteri kadar!” Bu ne demek?



Amerikalı bilimadamlarına göre; günde birkaç saat stresli anlar geçirmek, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Birkaç saatlik stresi bedenimiz olumlu tepkilerle karşılayıp, ona karşı güç oluşturuyor. İnsan stresli olduğu anlarda vücut farkında olmadan kendisini koruma altına alıyor.

Özellikle lökosit seviyesi yükselen kişilerin, bu sayede cild ve pankreas gibi organları güçleniyor. Kan dolaşımı hızlanan stresli kişilerin, bu anlarda tansiyonları da düzeliyor. Ancak günde 2 saatten fazla stresin zararlı olacağını kaydeden uzmanlar, “Araştırmamızda, umursamaz insanların da sağlıklı olmayacağını kanıtladık” diyor.