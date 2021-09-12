Abartılı egzoz bulunan 2 araç trafikten men!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Soğuksu kavşağı ve Çimenli Mahallesi'nde bazı araçların farklı saatlerde gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edilmesi üzerine bölgede gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde iki araç durduruldu.

Araçlarda yapılan incelemede aşırı yüksek ses çıkaran abartılı egzozlarının olduğu belirlendi.

Trafikten men edilen araçların sürücülerine idari para cezası kesildi, ceza puanlarıyla ilgili işlem yapıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir." ifadeleri yer aldı.