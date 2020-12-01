"Abartı egzoz" kullanarak İstanbulluların huzurunu kaçıran 5 bin 650 sürücüye ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bugüne kadar 5 bin 650 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan ceza yazdı.

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip kenti İstanbul, 4 milyon 340 bin motorlu kara taşıtları sayısı ile de ön sırada yer alıyor.

İstanbul'da resmi, sivil ve motosikletli trafik polisleri, seyir halinde ve sabit noktalarda yaptığı denetimlerle, kentte trafik güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

- Abartı egzoz cezası

Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme" başlıklı 32. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" hükmü gereğince abartı egzoz kullanan sürücülere 1228 lira ceza kesileceği yer alıyor.

Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men ediliyor.

- İstanbul'da 5 bin 650 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-1 Aralık arasında kent genelinde düzenlenen trafik denetimlerinde kumandalı, kumandasız ve vanalı egzozlarla modifiye edilerek yükses ses çıkartan abartı egzoz kullanan 5 bin 650 sürücüye idari para cezası uyguladı.

Her bir sürücüye 1228 lira olmak üzere 5 bin 650 sürücüye toplam 6 milyon 938 bin 200 lira ceza kesildi.

- Kumandalı egzozlar da cezadan kaçamıyor

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri, trafik denetimlerinde durdurdukları bazı araçların egzozlarının normal düzeyde ses çıkardığını ancak uzaktan kumandayla sesi yükseltip alçatmayı sağlayan düzeneğin araçta bulunmasına da ceza yazdıklarını bildirdi.