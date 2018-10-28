Abart egzoz takan sürücülere ceza yağmuru

Düzce'de polis abart egzoz denetimi yaparak sürücülere 1002 TL ceza kesti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şehir merkezinde abart egzoz (yüksek ses çıkaran gürültülü egzoz) denetimi yaptı. Ekipler, standart dışı egzoz takan ve fazla ses çıkaran otomobil ve motosikletleri durdurdu. Yeni yürürlüğe giren trafik cezaları gereği sürücülere 1002 lira para cezası kesildi. Araçlar çekici ile otoparka çekilerek, abart egzozların sökülerek standart egzoz takılması istendi.