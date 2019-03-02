Abalı Denizlisporlu Kehinde, babasını golleriyle andı - Kehinde, Tetiş Yapı Elazığspor maçında, formasının altındaki tişörte bastırdığı fotoğrafı ve "R.I.P. DAD Baba Orlando" yazısı ile attığı golleri babasına hediye etti



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Abalı Denizlispor'da Lanre Kehinde, attığı golleri bir süre önce ölen babasına ithaf etti. Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor adına 34 ve 40. dakikalarda iki gol kaydeden Lanre Kehinde, formasının altındaki tişörte bastırdığı babasının fotoğrafı ile "R.I.P. (rest in peace) DAD Baba Orlando" (Huzur içinde yat Baba Orlando) yazısını gösterdi. Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor'un beraberlik golünü atan Lanre Kehinde, soyunma odasında Nijerya'da yaşayan babasının vefat ettiğini öğrenmişti.



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