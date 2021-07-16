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Dünya AB yeni listeyi yayınladı! Türkiye yine yer almadı
Dünya

AB yeni listeyi yayınladı! Türkiye yine yer almadı

Seyahat edilebilir ülkeler listesini güncelleyen Avrupa Birliği (AB) Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartmadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 21:39:00 -
AB yeni listeyi yayınladı! Türkiye yine yer almadı

Türkiye, koronavirüs salgınıyla etkili mücadele sayesinde vaka sayılarını ciddi oranlarda düşürmeyi başardı.

Yabancı turistlerin gözde mekanlarının bulunduğu ülkemiz, konuklarını yeniden ağırlıyor.

Türkiye yine kırmızı listede

Ancak Avrupa Birliği (AB), düşük seviyelerde devam eden vaka sayılarına rağmen Türkiye'yi "seyahat edilebilir ülkeler" listesinin dışında tutmaya devam ediyor.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan seyahatler" için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması "tavsiye edilen" ülkeleri içeren liste güncellendi.

Ukrayna dahil edildi

Seyahat kısıtlaması olmayan ülkeler listesine Ukrayna dahil edilirken, uzun süredir bu listede bulunan Tayland ve Ruanda'nın listeden çıkarılması kararlaştırıldı.

Söz konusu listede şu anda Ukrayna'nın yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Avustralya, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, İsrail, Japonya, Ürdün, Lübnan, Karadağ, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Kosova ve ABD ile Hong Kong, Macao ve Tayvan bulunuyor.

Ayrıca, AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

Test ve karantina uygulamaları

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.

Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

AB, geçen yılın mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

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