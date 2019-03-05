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AB, yabancı yatırımları denetleyecek

AB Konseyi, stratejik sektörlere yapılacak yabancı yatırımları denetleme mekanizması kurulmasını onayladı

05 Mart 2019 Salı 13:23
AB, yabancı yatırımları denetleyecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerin stratejik sektörlerine 3'üncü ülkelerden yapılacak yatırımların güvenlik veya kamu tehdidi oluşturup oluşturmadığını denetleme mekanizması kurulmasına onay verdi.

AB Konseyi, birlik ülkelerine gelen doğrudan yabancı yatırımların denetleneceği bir mekanizma kurulmasının onaylandığını açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler doğrudan yabancı yatırımları güvenlik ve kamu düzeni gerekçeleriyle denetleyecek.

AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonu arasında yabancı yatırımlar hakkında iş birliği geliştirilecek.

Ülkeler birbirlerini ve AB Komisyonu'nu herhangi bir doğrudan yabancı yatırım konusunda bilgilendirecek.

Mekanizma içerisinde yabancı yatırımcının mülkiyet yapısı ve yatırımın finansmanı gibi bilgiler paylaşılacak.

Yabancı yatırım konusunda AB Komisyonu görüş açıklayabilecek ancak son söz hakkı ilgili ülkede olacak.

Yeni mekanizmanın 2020 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:23
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