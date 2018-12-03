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AB vizesine "zam" geliyor

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, AB ülkelerinin uyguladığı vize ücretlerinin 60 avrodan 80 avroya çıkartılmasını içeren yasa tasarısına onay verdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:47
AB vizesine "zam" geliyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uyguladığı vize ücretlerinin 60 avrodan 80 avroya çıkartılmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB vize kurallarının güncellenmesini görüştü.

Toplantı sonunda yapılan oylamada, komite üyeleri 15'e karşı 27 oyla vize kurallarını değiştirmeye yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Tasarıya göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulanmakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak.

AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk ücret 80 avroya çıkartılacak.

Söz konusu ücret, AB vatandaşlarının aile üyeleri, öğrenciler, araştırmacılar ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak.

Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak.

Seyahatten 9 ay öncesine kadar vize başvurusu yapılabilecek.

Vize başvurusu sırasında seyahat dönemine ilişkin sağlık sigortası talep edilmeyecek.

Düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanması ve AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebilirken 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:47
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