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Gündem AB vize muafiyeti hazırlığı: Türkiye'den flaş vatandaşlık kararı!
Gündem

AB vize muafiyeti hazırlığı: Türkiye'den flaş vatandaşlık kararı!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 11:27:00 -
AB vize muafiyeti hazırlığı: Türkiye'den flaş vatandaşlık kararı!

Avrupa Birliği'nden (AB) vize muafiyeti sağlamak adına atılacak adımlar netleşiyor. Bu kapsamda yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesinin zorlaştırılacağı belirtildi.

AB’nin vize muafiyeti için istediği 72 kriterden 66’sını tamamlayan Türkiye'nin kalan 6 kriterin tamamlanması için düğmeye basmaya hazırlandığı bildirildi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre 6 kriterden birisi olan 'terörle mücadele yasası'nda bazı değişiklikler gündemde. Diplomatik kaynaklar, 'terörle mücadelede kırmızı çizgilerden taviz vermeden ifade özgürlüğünün' esnetilebileceği kaydetti.

En önemli konuların başında gelen Türkiye’nin göçmen politikasında yeni bir adım atılması planlanıyor. Bu kapsamda, başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacılara Türk vatandaşlığı verilmesinin zorlaştırılması konusunda çalışmalar yapılıyor.

Buna göre Türkiye, artık sığınmacılara vatandaşlık verilmesi konusunda bundan sonra daha ince eleyip sık dokuyacak.

Vize sorununda sığınmacıların en önemli konuların başında geldiğini söyleyen diplomatik kaynaklar, “Türkiye’den vatandaşlık alıp Avrupa’ya gidenler oluyor. Avrupa Birliği’nin de yapması gereken çok şey var. Türkiye’nin sınırlarını iyi koruması, göçmenlerin AB ülkelerine geçişine engel olmada garanti vermesi, 6 hususta da mesafe alınması kaydıyla olamayacak bir şey değil” dedi.
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