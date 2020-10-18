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Gündem AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı
Gündem

AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ve Avrupa Birliği (AB) için Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turunda kaybedince siyaset hayatını noktaladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:29:00 -
AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51.74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Akıncı ise yüzde 48.26 oranında oy elde etti.

Sonuçlar sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Akıncı, normal olmayan bir seçim süreci geçirdiklerini ve Tatar'ı kutladığını belirterek, bu sonuçların alınmasını tebrik edip, 45 yıllık siyasi hayatının sonu olduğunu söyledi.

Akıncı Doğu Akdeniz'de Rum ve Yunan tarafı ile anlaşmasını ve gerekirse taviz verilmesini istiyordu.

 

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