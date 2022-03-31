AB ve ABD Rusya için ilk kez üst düzey toplanıyor!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Washington’da Ukrayna krizi ile bağlantılı olarak ABD ve AB politikaları ve Rusya ile ilgili eylemlerin koordinasyonunu görüştü.

Taraflar, toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamada, “Toplantı, ABD ve AB’nin stratejik hedeflerine ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşını sona erdirmeyi amaçlayan politikaların koordinasyonuna odaklandı” denildi.

Nuland ve Mora, Kremlin’in Ukrayna’ya karşı sebepsiz, haksız ve barbarca savaşını kınayarak, Rus askerinin sivillere yönelik saldırılarına derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Rusya’nın saldırganlığına yanıt olarak benzeri görülmemiş yaptırımlar ve ihracat kontrol önlemlerinin uygulanmasında ABD ve AB arasındaki koordinasyonu memnuniyetle karşılayan Nuland ve Mora, bu koordinasyonu güçlendirme konusundaki taahhütlerini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, taraflar ayrıca Rusya’yı ABD ve AB ekonomisi ile uluslararası finans sisteminden daha fazla izole etmek ve Moskova’ya eylemleri nedeniyle ek yaptırımlar uygulama konularını görüştü.

Nuland ve Mora, Çin’i, Rusya'ya yönelik yaptırımları aşmamaya, baltalamamaya ve Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına herhangi bir şekilde destek vermeme konusunda teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Taraflar, Çin’in düşmanlıklara derhal son verilmesi, insani koridorların kurulması ve gerilimin daha fazla artmasının önlenmesi konusunda destek vermesi için ısrarlı olmanın önemini vurguladı.