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Gündem AB üyesi ülke duyurdu: Türkiye bizim en önemli ortağımız'
Gündem

AB üyesi ülke duyurdu: Türkiye bizim en önemli ortağımız'

Türkiye ile ilişkilerin önemini vurgulayan Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei, 'Bugün Türkiye, Romanya'nın AB dışındaki en önemli ikinci ticaret ortağı ve AB dışındaki Romanya ihracatının ilk varış noktasıdır.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 19:04:00 - 2021-11-26 19:09:33
AB üyesi ülke duyurdu: Türkiye bizim en önemli ortağımız'

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı' konulu seminere katıldı. Türkiye ile ikili ilişkilere dikkati çeken Bakanlık Sekreteri Matei, 'Bugün Türkiye, Romanya'nın AB dışındaki en önemli ikinci ticaret ortağı ve AB dışındaki Romanya ihracatının ilk varış noktasıdır.' dedi.

İki ülkenin ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Romanya ile birbirine çok yakın ve "stratejik ortak" olduğunu belirterek iki ülkenin ticaret hacminin yıl sonuna kadar 8 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Kaymakcı, Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yılı" konulu seminere katıldı.

Kaymakcı, konuşmasında, iki ülkenin çok yakın stratejik ortak olduklarına dikkati çekerek Romanya'da çok sayıda Türk şirketinin bulunduğunu söyledi.
İki ülkenin NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Kaymakcı, Güneydoğu Avrupa'da, Balkanlar ve Karadeniz'de güvenlik konularının Türkiye ve Romanya'nın ortak gündeminin ögeleri olduğuna işaret etti.

Kaymakcı, öğrenci değişim programları kapsamında Romanya'ya 3 bin 600 öğrenci gönderdiklerini ve bu ülkeden Türkiye'ye de yaklaşık 2 bin 400 öğrenci geldiğini belirtti.

"Romanya'da faaliyet gösteren 16 bin Türk vatandaşı ve şirketi var"

Ticari açıdan iki ülkenin "güçlü ekonomik ortak" olduğunu vurgulayan Kaymakcı, "Şimdiye kadar Romanya'ya yaklaşık 7,5 milyar dolar yatırım yaptık. Romanya'da faaliyet gösteren 16 bin Türk vatandaşı ve şirketi var." dedi.

Kaymakcı, "Ticaret seviyemiz artıyor. Bu yıl sonuna kadar 8 milyar dolar civarında toplam ticaret hacmine ulaşacağımızı düşünüyorum. Umarız ekonomik ve ticari ilişkimizde yeni seviyelere ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine de katkı sağladığına dikkati çeken Kaymakcı, "Romanya'nın AB başkanlığı döneminde mükemmel bir iş birliği yaptığımızı da hatırlıyorum. Gelecekte bu iş birliğinin ve yakın temasın Türkiye, Romanya ve AB'nin yararına olacağını umuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, Romanya'nın AB dışındaki en önemli ikinci ticaret ortağı"

Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Matei de Türkiye ziyareti kapsamında Kaymakcı ile ikili ilişkileri görüşme fırsatı bulduğunu, AB-Türkiye ilişkileri, bölgesel iş birliği ve geleceğe yönelik plan konularını ele aldıklarını dile getirdi.

"Bugün Türkiye, Romanya'nın AB dışındaki en önemli ikinci ticaret ortağı ve AB dışındaki Romanya ihracatının ilk varış noktasıdır." diyen Matei, ekonomik iş birliği konusunda yeni seviyelere ulaşma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Romanya'nın 16 binden fazla Türk şirketine ev sahipliği yaptığına işaret eden Matei, öte yandan iki ülkenin güvenlik risklerini en yüksek seviyeye çıkarmak ve ekonomik fırsatları geliştirmek için de yakın şekilde çalıştığını hatırlattı.

Matei, iki ülkenin daha derin ve daha güçlü bağları olduğunu vurgulayarak "Karmaşık bir bölgede yaşıyoruz ve ikimizin de karmaşık komşulukları var. Şimdiden ufka ve 2030'a bakalım." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Romanya Çatışma Önleme ve Erken Uyarı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Iulian Chifu ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Mehmet Uğur Ekinci de birer sunum gerçekleştirdi.

 

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