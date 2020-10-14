  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB ülkesinin başbakanından Türkiye'ye küstah tehdit
Dünya

AB ülkesinin başbakanından Türkiye'ye küstah tehdit

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs'ı desteklediğini belirterek, "Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir" tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:54:00 -
AB ülkesinin başbakanından Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye için ‘AB’de yeri yok’ ifadelerini kullanan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, küstah açıklamalar yaptı. Daha önce Türkiye için ‘AB’de yeri yok’ ifadelerini kullanan Kurz, şu ifadeleri kullandı:

 

"Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır"

Oruç Reis gemisinin Yunanistan karasularında yaptığı keşif faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş’ın açılmasını kınıyorum. Her iki adım da uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır.

Önceki açıklamalar:

Daha önce de Yunanistan ve Kıbrıs'a destek sunan Kurz, 'Yunanistan ile yaşadığı deniz yetki alanları ihtilafı ve muhaliflerle gazetecilere yönelik baskı kampanyası nedeniyle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi ve Ankara'ya AB yaptırımlarının uygulanması gerektiğini' ifade etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün yaptığı açıklamada, Ankara'nın tek taraflı Oruç Reis hamlesinin 'Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeleri başlatma çabalarına ve AB-Türkiye ilişkilerine darbe indirdiğini' söylemişti.

Maas, "Türkiye gerilimi tırmandırma ile düşürme arasında git-gel oyununu durdurmak zorunda" ifadelerini de kullanmıştı.

Kurz, daha önce Bild gazetesine verdiği röportajda "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) yeri yok" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

miliyetci

ALLI FUKARA OLANIN DİLİ UKALA OLUR BU AKIL FUKARASI GİBİ
  • Yanıtla
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
Canlı yayında darbe tartışması
Gündem

Canlı yayında darbe tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları televizyon programında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘I..
Eski Türkiye'yi özleyen Anayasa Mahkemesi üyesi geri vites yaptı
Gündem

Eski Türkiye'yi özleyen Anayasa Mahkemesi üyesi geri vites yaptı

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin gece çekilmiş fotosunu Twitter hesabından paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesi..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay