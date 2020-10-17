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Dünya AB ülkesinden Biden'a çağrı: İddialara cevap ver
Dünya

AB ülkesinden Biden'a çağrı: İddialara cevap ver

ABD'nin Demokrat başkan adayı Joe Biden hakkındaki yolsuzluk iddialarına değinen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Biden'a cevap verme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:41:00 -
AB ülkesinden Biden'a çağrı: İddialara cevap ver

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın, Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yaptığını ve 8 yıl boyunca Orta Avrupa ve özellikle de Ukrayna ile ilgilendiğini söyledi.

Biden'in oğlunun Ukraynalı enerji firmasının başkanlığını yaptığı dönemle ilgili çok ciddi yolsuzluk iddialarının olduğuna dikkat çeken Szijjarto, söz konusu dönemde Biden'in ABD başkan yardımcılığı görevinde olduğunu ve çok sık bir şekilde Ukrayna'yı ziyaret ettiğini söyledi.

"Siyasi nüfuzunu kullandı"

Szijjarto, "Joe Biden, oğlu ve oğlunun yönettiği şirketin çıkarı için siyasi nüfuzunu nasıl kullandığı, Ukrayna Başsavcısının görevden alınması için Ukrayna hükümetine ve devletine neden baskı uyguladığı, bu görevden almanın Joe Biden'ın oğlunun enerji anlaşmalarıyla ilgili soruşturmaların tamamen durdurulmasıyla nasıl bir ilgisi olduğuna cevap vermeli." dedi.

Biden'a çağrıda bulundu

Biden'in seçim kampanyasında Orta Avrupa'yı gündeme getirdiğini, Polonya ve Macaristan'ı haksız yere eleştirdiğini öne süren Szijjarto, Biden'ın öncelikle hakkındaki yolsuzluk iddialarına cevap vermesi gerektiğini söyledi.

ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji firması ile ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı kovmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı söyleniyor.

Biden dün yaptığı açıklamada, "Belarus'ta, Polonya'da, Macaristan'da ve totaliter rejimlerin yükseldiği yerlerde neler olduğuna bir bakın. Bu Başkan dünyanın bütün haydutlarını kucaklıyor." sözlerini sarf etmişti.

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