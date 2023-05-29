AB ülkesi sürpriz kararı duyurdu: Türkiye'den elektrikli otobüs satın alacağız

Karsan, Romanya’nın Chitila şehrine 23 adet elektrikli otobüs göndererek şehrin ilk elektrikli otobüslerini sağlayacak.

Türk otomotiv sanayinde 57 yılı geride bırakan Karsan, kazandığı ihalelere bir yenisini daha ekledi. Romanya Chitila’da gerçekleştirilen 23 adetlik elektrikli araç ihalesini kazanan Karsan, yeni bir sözleşmeye daha imza attı. İhale kapsamında Karsan, 10 adet e-ATAK (8 metre), 13 adet de e-ATA (12 metre) üretimi gerçekleştirerek Chitila bölge halkının kullanımına sunacak.

"28 adet şarj istasyonu kuracağız"

Araçları bu yıl sonunda teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “İhale kapsamında Chitila’ya elektrikli otobüslerimizle birlikte, hızlı ve yavaş olmak üzere toplam 28 adet şarj istasyonu da kuracağız. Böylece, Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü sağlayacağız. Karsan olarak elektrikli mobilitedeki öncü rolümüz ile Chitila şehrinin de ilk elektrikli araçlarını sağlayacağımız için mutluyuz” dedi.

"240 araca ulaşacak"

e-ATA modelinin, 12 metre boyutu ile hizmet verecekleri için ayrıca gururlu olduklarını belirten Baş, “Bugün itibarıyla Romanya’da 175 adet elektrikli Karsan markalı araç hizmet veriyor. Son kazandığımız Chitila ihalesi ve teslim edeceğimiz mevcut siparişlerimizle birlikte sene sonunda ülkedeki araç parkımız 240 adede ulaşacak. İhale kapsamında şarj istasyonları da kuracağız. Bu sayede Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü de gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Enerji Günlüğü

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