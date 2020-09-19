AB ülkesi karıştı: Yönetim şeklimizi değiştirelim
Adı rüşvet skandalına karışan İspanya eski Kralı Juan Carlos’un BAE'ye kaçması sonrası ülkede yönetim sistemi tartışma konusu oldu. Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias, Cumhuriyet ile yönetilmeyi savundu.
İspanya'da koalisyon hükümetinin ortağı olan Unidas Podemos partisinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias partisinin yeni yol haritasına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin yönetim biçimini eleştirdi ve cumhuriyet yönetimini savundu.
İspanya'nın cumhuriyete dayalı bir rejimi masaya yatırması gerektiğini kaydeden Iglesias, insanların artık devlet başkanın kim olması gerektiğini kendilerinin belirlemediğine inandığını söyledi.
Eski Kral BAE’ye kaçtı
Geçtiğimiz ay ortaya çıkan yolsuzluk skandalı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçıp yerleşen İspanya eski Kralı Juan Carlos’u hatırlatan Başbakan Yardımcısı, Partisinin Anayasa reformunu desteklemek için yeterli parlamento çoğunluğuna sahip olmadığını belirterek politikada işlerin değişebileceğini söyledi. Iglesias, dengeler değiştiğinde gerekli adımların atılması gerektiğini savundu.