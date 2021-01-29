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Dünya AB ülkesi Çin aşısına onay verdi!
Dünya

AB ülkesi Çin aşısına onay verdi!

Avrupa Birliği ülkelerinden Macaristan, Çin merkezli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına izin verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 17:46:00 -
AB ülkesi Çin aşısına onay verdi!

Dünya genelinde corona virüsle mücadelede birçok ülkede aşılama kampanyaları devam ediyor.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller yaptığı açıklamada, Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarını sonlandırdığını, yapılan incelemelerden başarıyla geçen Çin merkezli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına izin verildiğini duyurdu.

Böylece Macaristan Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Beşinci aşıya onay

Sinopharm aşısı ayrıca, Macaristan'da onaylanan 5. aşı oldu.

Ülkede daha önce de Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Sputnik V aşısının kullanımına onay verilmişti.

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