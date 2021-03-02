AB ülkelerinden Brüksel’e aşı resti

Münübe Yılmaz

Aşılamadaki gecikmeden dolayı vatandaşlarının tepki gösterdiği Avusturya, Danimarka, Polonya ve Slovakya Brüksel’in asi stratejisine isyan etti. AB’nin Avrupalı vatandaşların aşılanması konusunda gösterdiği başarısızlık Avusturya, Danimarka, Polonya ve Slovakya’yı kızdırdı. Çin, İsrail ve Rusya gibi ülkelerin aşılamada izledikleri başarılı politikaların AB tarafından gösterilemediğini iler süren Avusturya ve Danimarka yetkilileri asi temini ve ulaşımı için İsrailli yetkililer ile görüşeceklerini duyurdular.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, asıların bu hafta içerisinde İsrail’den hızlı bir şekilde temin edileceğini kaydederken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise konu asi üretimi için uluslararası bir kampanya başlatma düşüncesinde olduklarını ve konu ile alakalı Avrupalı liderler ile bu hafta görüşeceklerini dile getirdi. Avusturya Başbakanı Kurz ise AB’nin aşılama stratejisine olan tepkisini “AB’nin asi üretimini daha fazla beklemeyeceğiz” sözleri ile gösterirken, Slovakya ise Macaristan ile birlikte Rusya’dan Sputnik V asılarını satın alacaklarını duyurdu.