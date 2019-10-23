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AB: Türkiye'ye kimse ses çıkaramadı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı sonuçlar alıp ABD’ye karşı dik duruşu AB’yi tedirgin etti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:42
AB: Türkiye'ye kimse ses çıkaramadı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda hem masada hem de sahada başarı göstermesi AB'yi karıştırdı.

Şanlı ordumuzun Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na başta ABD olmak üzere Avrupa'dan yaptırım tehditleri gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma emrini verdikten sonra ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

Türkiye'ye avrupa olarak cevap vermeliyiz

Strasbourg'da skandal açıklamalarda bulunan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye güçlü bir yanıt vermek zorunda olduğunu söyledi.

Alman sosyal demokrat siyasetçi, bölgedeki anlaşmazlıkların askeri yöntemle çözülemeyeceğini savundu.

Parlamentonun Türkiye delegasyonunun başkanı, Yeşiller Partili Sergey Lagodinsky ise, suçun aynı zamanda AP'de olduğunu söyledi. Lagodinsky, "Bu bölgede sorumluluk alma noktasında başarısız olduk" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:42
  1. Türkiye
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Suriye
  4. AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley
  5. Avrupa Birliği'nin (AB)

YORUM YAZ

  • yerli milli ve bağımlıyerli milli ve bağımlı1 sa önce
    Batı Türkiye'den ne korkuyor, nede herhangi bir şekilde tedirgin oluyor. Akit siz öyle anlamak ve anlatmak istiyorsunuz. AB kanımızı emiyor, akit bize masal anlatıyor. AB ülkelerinin neden Türkiye'de yatırımı bulunuyor? Neden üretim yapıp yurt içine ve dışına pazarlıyor? Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya,.. Kapitalist sisteme adapte olmuş müslüman yerli milli Türk işçisi kendini düşmanına ucuza satıyorda ondan! Peki yatırım yapan, bize araba, makina, ilaç, vs. satan batı ülkeleri haçlı değilmi? Neden düşmanın malına hayranız, neden düşmanın şirketlerinde çalışıyoruz? Binali Yıldırımın dediği gibi batı şirketleri yerli ve millimi? Işimize gelmeyince haçlı, paraya gelince yerli ve milli oluyorlar.
  • Ke-mal Ke-mal 7 sa önce
    Dert etmeyin,bizimkiler AB girmek icin her dediğinizi yaparlar .
  • Emine Altin Emine Altin 9 sa önce
    Suriyeye her turlu terorist silah asker gonderenler askeri mudahaleyle cozulmez diyorlar cunku istedikleri gibi sonuclanmadi
  • yerli milli ve bağımlıyerli milli ve bağımlı9 sa önce
    Batı Türkiye'den ne korkuyor, nede herhangi bir şekilde tedirgin oluyor. 
  • ALİ OSMAN KAYAALİ OSMAN KAYA11 sa önce
    buna istikbaret verilmez amarikaya satar
  • SadıkSadık11 sa önce
    Ve reis son sözü söyledi
  • selim ustaselim usta11 sa önce
    aramizdaki kör ce akilsizlar türkiyenin olaganüstü siyasetini göremiyor

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