AB-Türkiye işbirliği konulu resepsiyon düzenlendi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Gümrük Birliği nedeniyle diğer aday ülkelerden daha farklı konumda olduğunu söyledi.

Kaymakcı ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Brüksel'deki AB Daimi Temsilcilik konutunda, "Dijital çağda AB-Türkiye işbirliği" konulu resepsiyon düzenledi.

Etkinlikte konuşan Kaymakcı, TÜRKONFED yönetim kurulu üyelerinin Brüksel temaslarından memnuniyet duyduğunu belirterek, "AB üyesi ülkeler ve AB kurumlarıyla konuşacak çok şeyimiz var." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'nin 1999'dan beri aday ülke konumunda olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin aynı zamanda Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin de bir parçası olması bizi diğer aday ülkelerden farklı kılıyor." diye konuştu.

Kaymakcı, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, iş çevreleri için vize kolaylığı gibi ele alınması gereken birçok konu bulunduğuna dikkati çekerek, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri, düzensiz göç ile dijital ve yeşil dönüşüm gibi yeni sınamalara da uyum sağlanmasının önemine işaret etti.

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TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez de, "Günümüzde dijital ve yeşil değişim oldukça iç içe geçmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği sayesinde, Türkiye'nin AB Tek Pazarına son derece entegre olduğunu anlatan Sönmez, Türkiye'nin, Avrupa KOBİ'leri ve sanayicileri için önemli işbirliği fırsatları sunduğunu anlattı.

Sönmez, AB ve Türkiye işletmeleri arasında işbirliğini geliştirmenin iklim ve net sıfır sanayi hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağını, Avrupa'nın rekabet gücünü güçlendirebileceğini ifade etti.

Programa, çok sayıda diplomatik misyon ve iş dünyası temsilcisi katıldı.