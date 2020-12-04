  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB: Türkiye ile istediğimiz öngörülebilir ilişki için birlikte çalışmalıyız
Aktüel

AB: Türkiye ile istediğimiz öngörülebilir ilişki için birlikte çalışmalıyız

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: - "Türkiye ile ilgili olarak daha fazla istikrar ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Ancak Türkiye'den ciddi anlamda olumlu bir hareket olmadığını görüyoruz ve bu bir mesele" - "AB'nin tamamı olarak Türkiye ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurmak istiyoruz. Ama bunun için iki tarafa da sorumluluk düşüyor. Bu öngörülebilir ilişkiyi elde etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor ve bütün kanalları kullanacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:05:59 -
AB: Türkiye ile istediğimiz öngörülebilir ilişki için birlikte çalışmalıyız

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile ilişkiler konusunda Türkiye'den olumlu bir hareket görmediklerini, bunun "bir mesele" olduğunu belirterek, AB'nin tamamı olarak Türkiye ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurmak istiyoruz. Ama bunun için iki tarafa da sorumluluk düşüyor. Bu öngörülebilir ilişkiyi elde etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor ve bütün kanalları kullanacağız." dedi.

Michel, "geçen yılın değerlendirmesi ve gelecekteki sınamalar" konusunda düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler konusundaki soruyu yanıtladı.

"Bence artık kedi fare oyunu bitmeli." diyen Michel, 1 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler hakkında yoğun görüşmelerden sonra "Türkiye'ye pozitif bir teklif sunduklarını, el uzattıklarını" söyledi.

Michel, Akdeniz bölgesine ekonomi, göç, enerji gibi konuları göz önünde bulundurarak yaklaştıklarını ifade ederek, bu konularda ilerleme sağlayabilmek için Türkiye'nin tek taraflı eylemlerini ve "hasmane" olarak tanımladığı açıklamalarını sonlandırması, uluslararası hukuka uyması gerektiğini savundu.

Michel, "Ekimden beri olanlar pek olumlu değil. O zamandan bu yana tek taraflı eylemler atıldığını ve hasmane açıklamalar yapıldığını gördük. Ekimdeki toplantımızda aralık ayında nasıl ilerleyeceğimizi belirlemek için 27 ülke olarak bir karar aldık. Türkiye ile ilgili olarak daha fazla istikrar ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Ancak Türkiye'den ciddi anlamda olumlu bir hareket olmadığını görüyoruz ve bu bir mesele." diye konuştu.

Diplomasiyi kullanıp 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin bir soru üzerine Michel, şunları dile getirdi:

"Bir Avrupalı olarak ben diyalog taraftarıyım. Anlaşmazlıklarımız olduğunda krizleri yönetmek ve çözmek için diyalog kurmalıyız. AB'nin tamamı olarak Türkiye ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurmak istiyoruz. Ama bunun için iki tarafa da sorumluluk düşüyor. Bu öngörülebilir ilişkiyi elde etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor ve bütün kanalları kullanacağız."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler
Dünya

ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dol..
Diyanet'ten son dakika Cuma Namazı açıklaması
Gündem

Diyanet'ten son dakika Cuma Namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin bir açıklama yaptı.
Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler
Sağlık

Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin Pfizer’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylayarak acele etti..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay