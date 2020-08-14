  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:05:41 -
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

TRABZON (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, Berger ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Berger'i Trabzon'da görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Ustaoğlu, Trabzon'un tarihi, kültürü ve ekonomisine ilişkin heyet üyelerine bilgi aktardı.

Ustaoğlu, Trabzon'un tüm inanç ve kültürlerin harmanlandığı bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Trabzon, ülkemizin ticaretinde, ekonomisinde ve siyasetinde çok önemli dinamikleri olan bir il." dedi.

Büyükelçi Berger ise yeni görev yeri Kahire'ye gitmeden önce çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, Ustaoğlu'na kendilerine gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Trabzon'a iki yıl önce AB şefleri ile geldiğini ve çok güzel zaman geçirdiklerini anımsatan Berger, AB delegasyonunun Trabzon ve çevre illerde eğitim, kırsal kalkınma, tarihi ve kültürel konularda bazı projeler yürüttüğünü kaydetti.

Berger, Trabzon'un kendileri için her zaman önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "Trabzon farklı kültür ve inançların bir arada olduğu bir şehir. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi ve beraberindeki heyet, daha sonra Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Bölge ekonomisi hakkında misafirlerine bilgi veren Hacısalihoğlu, "Pandemi sürecinde özellikle köylerde üretimin arttığını gözlemledik. Bölgenin önemli ürünleri olan çay, su ürünleri, şimdi de fındık bölge ekonomisine bir miktar girdi sağlayacaktır." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, hizmet sektöründe ve özellikle turizmde bölgenin büyük kaybı olduğuna işaret ederek, gelecek günler için tedbirli ve temkinli olmak gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Berger de sağlığın önemli olduğunu ancak sosyal ve ekonomik yaşamın da devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu dengeyi iyi tutturmamız gerekiyor. Önemli nokta, tüm ülkelerin aynı önlemleri, aynı ciddiyetle almasının sağlanması. Krizden çıkarılacak dersler de var. En önemlisi de iş birliği. Birlikte olunca daha güçlü oluyoruz." dedi.

Berger, görev süresi boyunca AB Bilgi Merkezlerinin çalışmalarına verdikleri destek dolayısıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hacısalihoğlu'na teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, Kahire'deki yeni görevinde başarı dilediği Berger ve eşi Marilena Georgiadou Berger'e gümüş telkariden yapılmış hediyeler sundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölge..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı