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Aktüel

AB temsilcisinden "Kovid-19 siyasi istikrarsızlıklara yol açabilir" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 21:15:46 -
AB temsilcisinden "Kovid-19 siyasi istikrarsızlıklara yol açabilir" uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinde siyasi istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Borrell, AB üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video konferans toplantısı ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgınının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki etkilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Borrell, sadece bu bölgelerde değil Latin Amerika ve Afrika'nın tamamında petrol ve turizm gelirlerinde yaşanan kayıpların siyasal istikrarsızlığa yol açabileceğini ifade etti.

Borrell, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararının gelecek hafta AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınacağını belirtti.

AB'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini Operasyonu"na ilişkin soruya Borrell, Libya'da herhangi bir tarafı hedef almadıklarını, sadece havadan ve denizden bölgeye silah ulaştırılmasını engellemek istediklerini öne sürdü.


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