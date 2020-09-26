AB Temsilcisi Borrell'den ilginç ifadeler

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den ilginç bir açıklama geldi.

"Bizi bankamatik olarak görmeyin"

Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e AB’nin Ukrayna için bankamatik veya hayır kuruluşu olmadığını söyledi.

Borrell’in yaptığı Ukrayna ziyaretinin ardından AB’nin internet sitesinde açıklama yayımlandı.

Yapılan açıklamada, Borrell'in kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e AB’nin Ukrayna için bankamatik ya da hayır kuruluşu olmadığını söylediği bildirildi.

Açıklamanın devamında, Borrell'in kendileri için Ukrayna’yı desteklemek adına en iyi seçeneğin, ülkede reform yapmaya yardım etmek olduğunu söylediği ifade edildi.

Ayrıca Josep Borrell, Avrupa’nın desteği hususunu dışlamasa da reformların sadece Ukraynalılar tarafından yapılabileceğini söyledi.

Borrell, Kiev’in son bir senede zorluklarla olsa da ülkenin sistemik sorunları ile mücadele etme yolunda ilerlediğini, Zelenskiy'in Nisan 2019'da seçilmesinin, Ukraynalıların yolsuzluk ile mücadele etmesi ve oligarkların ülke üzerindeki kontrolünü hafifletmesi hususundaki kararlılığının sinyali olduğunu belirtti.

"Desteklemeye meyilliyiz"

Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin Ukrayna’yı desteklemeye meyilli olduğunu, bunun delilinin ise 2017 senesinde yürürlüğe giren ortaklık anlaşmasının olduğunu söyleyerek, o zamandan beri Kiev’in kasasına 14 milyar euro girdiğin, bunun ‘benzeri görülmemiş düzeyde destek’ olduğunu ifade etti.

190 milyon euro daha gönderecekler

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarının üstesinden gelinmesi için Ukrayna'ya yardım kapsamında 190 milyon euro daha gönderecek.