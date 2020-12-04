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Aktüel AB Temsilcisi Borrell'den AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması:
Aktüel

AB Temsilcisi Borrell'den AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması:

"Ben Türkiye ve AB’nin ortak çıkarlar paylaştığını düşünüyorum, özellikle iyi komşuluk ilişkilerinde. Türkiye orada duruyor ve duracak. Bölgesel amaçları var" - "Şimdi daha iyi bir ortaklık ve komşuluk mu ortaya koyacağız, buna bakmanın zamanı. Eğer bu mümkün değilse AB Konseyi bir karar almalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:57:59 -
AB Temsilcisi Borrell'den AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması:

ROMA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlar paylaştığını düşündüğünü söyledi.

Borrell, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerin gündeme geleceği hatırlatılarak, bu konudaki görüşleri sorulan Borrell, "Bu bizim halletmemiz gereken en zorlu meselelerden biri. Son AB Konseyi Toplantısında (1 Ekim'deki AB liderler zirvesi), gelecek aylarda Türk tarafıyla pozitif gündeme girme ve gelişmeleri daha fazla olumlu yaklaşım görüp görülmeyeceğine göre değerlendirmek üzere karar verilmişti. Ancak, bu aylarda Türkiye’den çok fazla olumlu sinyal gördüğümüz söylenemez. Özellikle Kıbrıs konusunda, sondaj konusunda, Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri de ilerlemiyor." diye konuştu.

Zirvede bu gelişmeler ışığında bir karara varmak durumunda olduklarını dile getiren Borrell, "Ben Türkiye ve AB’nin ortak çıkarlar paylaştığını düşünüyorum, özellikle iyi komşuluk ilişkilerinde. Türkiye orada duruyor ve duracak. Bölgesel amaçları var. Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anlamalıyız. Onlarla ilgilenmek ve onlara yardım etmek durumundayız. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Bu yardım Türk hükümeti için değil, Suriyeli sığınmacılar için." ifadelerini kullandı.

Karasuları anlaşmazlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminin karasularına saygı duyulması ve doğal kaynak gelirlerinin eşit şekilde paylaşılması gibi konuları çözmede daha iyi şekilde birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Borrell, aslında Türkiye'nin de doğal kaynak gelirlerinin eşit şekilde paylaşılmasını istediğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bunu dile getirdiğini belirtti.

Borrell, gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi öncesi mevcut duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Şu anda olumlu bir durum yok. Şimdi daha iyi bir ortaklık ve komşuluk mu ortaya koyacağız, buna bakmanın zamanı. Eğer bu mümkün değilse AB Konseyi bir karar almalı. Üyelerin hepsinin ortak kararı olmalı. AB'nin yaptırım rejimi tüm üyelerin onayını gerektiriyor. (10-11 Aralık’taki) Zirvenin sonucunu şimdiden bilemem. Ben sadece alternatifleri hazırlıyorum."

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