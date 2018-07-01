AB sapkınları fonluyor

Yasal hiçbir geçerliliği olmayan platform gibi oluşumlarla bir araya gelen sapkın homoların, AB ülkelerinden ve Alman Vakıfları’ndan aldıkları paralarla Türkiye’nin her bölgesinde dernekleşmeye gittikleri ortaya çıktı. AB’ye uyum süreci kapsamında çıkartılan yasalardaki boşlukları iyi değerlendiren eşcinsel sapkınların, bugün 18 adet dernek kurduğu bildirildi. Türk aile yapısını hedef alan eşcinsel ahlaksızların söz konusu dernekler vasıtasıyla homoluğu normalleştirici ve yaygınlaştırıcı provokatif faaliyetlere imza attıkları öğrenildi.

HOMOLAR HIZLA DERNEKLEŞİYOR

Müslümanların en kutsal ayı Ramazan-ı Şerif’te düzenledikleri sözde onur yürüyüşüyle İslam’ın her türlü kutsalına dil uzatan, ahlaksızlıklarını topluma dayatmak için her türlü rezalete imza atan, üniversitelerde öğrenci kulübü adı altında örgütlenerek sapkınlıklarını akademik camiaya bulaştırmaya çalışan ve liselere de el atmak için hummalı bir çalışma yürüten homoların, Türkiye çapında büyük bir dernekleşme faaliyeti yürütüyor. Özellikle AB ve Alman Vakıfları’ndan aldıkları devasa rakamlarla harekete geçen eşcinsellerin, Türkiye’deki yasal boşluklardan faydalanarak, platform adı altında bir araya geldikleri oluşumları dernek haline getiriyor. LGBTİ’li sapkınlar, bugün 18 adet dernekle ülkemiz aleyhinde büyük bir ifsad faaliyeti yürütüyor.

PROVOKASYON YAPIYORLAR

2005 yılında AB’ye uyum müktesebatınca çıkarılan yasaların boşluklarından faydalanan homolar, süreç içerisinde akıl almaz bir dernekleşme içerisine girdi. Yasal hiçbir yönü olmayan platformlarını derneklere çevirerek hukuki bir hüviyet kazanan homolar, böylece her türlü rezalete imza atacak yasal bir dayanak elde ediyor. Türk aile yapısını hedef alan AB ülkelerinin, Alman Vakıfları’nın ve Soros’un kirli paralarından nemalanan homolar, sapkınlıklarını ve ahlaksızlıklarını normalleştiren provokatif faaliyetlere imza atıyor.

İŞTE SAPKINLARIN DERNEKLERİ

Türkiye’de faaliyet gösteren ve fitne tohumları eken o dernekler; Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL), Pembe Hayat Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transseksüel Dayanışma Derneği (Pembe Hayat), Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), İstanbul LGBTT Derneği, Lambda İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Siyah Pembe Üçgen, Özgür Renkler Derneği, Mersin LGBTİ 7 Renk, Kırmızı Şemsiye, Bursa Gökkuşağı Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Sosyal Değişim Derneği, Aktör LGBT Hareketi, Hebûn Diyarbakır LGBT Oluşumu, MorEl Eskişehir LGBT Oluşumu.

TAKSİM’DE SAPKIN YÜRÜYÜŞE YASAK!

Akit’in kamuoyunun gündemine getirdiği ve ısrarlı yayınlarıyla takip ettiği LGBTİ’li sapkınların bugün Taksim’de düzenleyeceği sözde onur yürüyüşü İstanbul Valiliği’nce yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “oluşabilecek muhtemel olumsuzluklar” gerekçe gösterilerek sapkın etkinliğin yasaklandığı bildirildi. Daha önce de Ankara Valiliği LGBTİ’li sapkınların ahlaksız etkinliklerini yasakladığını ifade etmişti. İstanbul ve Ankara Valiliklerinin kamuoyunun huzurunu gözetici tavrı taktirle karşılandı.

KAMUOYU TAKDİRLE KARŞILADI

Her ortamda ve fırsatta toplumun sinir uçlarıyla oynayan LGBTİ’li sapkın eşcinsellere devlet dur dedi. Daha önce düzenledikleri sözde onur yürüyüşlerinde anadan üryan soyunma dahil her türlü rezalete imza atan LGBTİ’li sapkın homoların, aynı ahlaksızlıkları sergilemesine bu defa müsaade edilmedi. Bugün saat 17:00’de Taksim’de gerçekleştirilecek sözde onur yürüyüşü İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamayla yasaklandığı bildirildi. “Yaşanması muhtemel olumsuzluklar” gerekçe gösterildiği karar, toplumdaki huzur ortamını bozmak isteyen şer odaklarının suratına tokat gibi indi. Daha önce de Ankara Valiliği, LGBTİ’li gruplarca gerçekleştirilecek olan “Onur” isimli filmin gösterimini yasaklamıştı. Valiliklerin sağduyulu tavırları kamuoyunda taktirle karşılandı.

HARUN SEKMEN/İSTANBUL