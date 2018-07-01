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AB sapkınları fonluyor

Kendilerini LGBTİ olarak tanımlayan eşcinsel sapkınların hızla dernekleştikleri ortaya çıktı. Türk aile yapısının bozulmasını arzu eden Batılı ülkelerin ve Alman Vakıfları’nın fonlarıyla beslenen homoların, AB’ye uyum müktesebatı adı altında yapılan düzenlemelerdeki yasal boşluklardan faydalandıkları bildirildi. Sapkınların bugün 18 adet dernek kurdukları öğrenildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:16
AB sapkınları fonluyor

Yasal hiçbir geçerliliği olmayan platform gibi oluşumlarla bir araya gelen sapkın homoların, AB ülkelerinden ve Alman Vakıfları’ndan aldıkları paralarla Türkiye’nin her bölgesinde dernekleşmeye gittikleri ortaya çıktı. AB’ye uyum süreci kapsamında çıkartılan yasalardaki boşlukları iyi değerlendiren eşcinsel sapkınların, bugün 18 adet dernek kurduğu bildirildi. Türk aile yapısını hedef alan eşcinsel ahlaksızların söz konusu dernekler vasıtasıyla homoluğu normalleştirici ve yaygınlaştırıcı provokatif faaliyetlere imza attıkları öğrenildi. 

HOMOLAR HIZLA DERNEKLEŞİYOR

Müslümanların en kutsal ayı Ramazan-ı Şerif’te düzenledikleri sözde onur yürüyüşüyle İslam’ın her türlü kutsalına dil uzatan, ahlaksızlıklarını topluma dayatmak için her türlü rezalete imza atan, üniversitelerde öğrenci kulübü adı altında örgütlenerek sapkınlıklarını akademik camiaya bulaştırmaya çalışan ve liselere de el atmak için hummalı bir çalışma yürüten homoların, Türkiye çapında büyük bir dernekleşme faaliyeti yürütüyor. Özellikle AB ve Alman Vakıfları’ndan aldıkları devasa rakamlarla harekete geçen eşcinsellerin, Türkiye’deki yasal boşluklardan faydalanarak, platform adı altında bir araya geldikleri oluşumları dernek haline getiriyor. LGBTİ’li sapkınlar, bugün 18 adet dernekle ülkemiz aleyhinde büyük bir ifsad faaliyeti yürütüyor.

PROVOKASYON YAPIYORLAR

2005 yılında AB’ye uyum müktesebatınca çıkarılan yasaların boşluklarından faydalanan homolar, süreç içerisinde akıl almaz bir dernekleşme içerisine girdi. Yasal hiçbir yönü olmayan platformlarını derneklere çevirerek hukuki bir hüviyet kazanan homolar, böylece her türlü rezalete imza atacak yasal bir dayanak elde ediyor. Türk aile yapısını hedef alan AB ülkelerinin, Alman Vakıfları’nın ve Soros’un kirli paralarından nemalanan homolar, sapkınlıklarını ve ahlaksızlıklarını normalleştiren provokatif faaliyetlere imza atıyor.

İŞTE SAPKINLARIN DERNEKLERİ

Türkiye’de faaliyet gösteren ve fitne tohumları eken o dernekler; Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL), Pembe Hayat Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transseksüel Dayanışma Derneği (Pembe Hayat), Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), İstanbul LGBTT Derneği, Lambda İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Siyah Pembe Üçgen, Özgür Renkler Derneği, Mersin LGBTİ 7 Renk, Kırmızı Şemsiye, Bursa Gökkuşağı Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Sosyal Değişim Derneği, Aktör LGBT Hareketi, Hebûn Diyarbakır LGBT Oluşumu, MorEl Eskişehir LGBT Oluşumu.

TAKSİM’DE SAPKIN YÜRÜYÜŞE YASAK!

Akit’in kamuoyunun gündemine getirdiği ve ısrarlı yayınlarıyla takip ettiği LGBTİ’li sapkınların bugün Taksim’de düzenleyeceği sözde onur yürüyüşü İstanbul Valiliği’nce yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “oluşabilecek muhtemel olumsuzluklar” gerekçe gösterilerek sapkın etkinliğin yasaklandığı bildirildi. Daha önce de Ankara Valiliği LGBTİ’li sapkınların ahlaksız etkinliklerini yasakladığını ifade etmişti. İstanbul ve Ankara Valiliklerinin kamuoyunun huzurunu gözetici tavrı taktirle karşılandı. 

KAMUOYU TAKDİRLE KARŞILADI

Her ortamda ve fırsatta toplumun sinir uçlarıyla oynayan LGBTİ’li sapkın eşcinsellere devlet dur dedi. Daha önce düzenledikleri sözde onur yürüyüşlerinde anadan üryan soyunma dahil her türlü rezalete imza atan LGBTİ’li sapkın homoların, aynı ahlaksızlıkları sergilemesine bu defa müsaade edilmedi. Bugün saat 17:00’de Taksim’de gerçekleştirilecek sözde onur yürüyüşü İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamayla yasaklandığı bildirildi. “Yaşanması muhtemel olumsuzluklar” gerekçe gösterildiği karar, toplumdaki huzur ortamını bozmak isteyen şer odaklarının suratına tokat gibi indi. Daha önce de Ankara Valiliği, LGBTİ’li gruplarca gerçekleştirilecek olan “Onur” isimli filmin gösterimini yasaklamıştı. Valiliklerin sağduyulu tavırları kamuoyunda taktirle karşılandı.

HARUN SEKMEN/İSTANBUL

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 11:16
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Eskişehir
  4. Diyarbakır
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. LGBTİ

YORUM YAZ

  • Murat canMurat can4 sa önce
    Avrupa birliğinden destek alanlar; sıkı denetim altına alınmalı, aldığı destekler engellenmeli, suç yazılmalı, idam gelmelidir.
  • KenanhanKenanhan3 sa önce
    Bu Escinsel sapkinlarin topluma karsi bu Provokasyonlar yasaklanmali
  • Talad veliTalad veli4 sa önce
    Bu tür platform ve dernekler acil olarak kapatılmalı, devletin izni alınmadan Avrupa birliğinden hiçbir dernek yada oluşum para alamamalı.
  • fetösavarfetösavar48 dk önce
    Bırakın kim ne yapıyosa yapsın biz işimize bakalım....bunlar 80 milyonda 1 bile değiller
  • HakanHakan2 sa önce
    İktidarda chp mi var ? Çikarirsin yasa olur biter
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU3 sa önce
    Ben bir Türk vatandaşı olarak Türkiyenin % 98 Müslüman bir ülkede yaşıyorumdüşünüyorum bunlar nereden çıktıda şimdi Dernekleri daha yaygın hale getiriyorlar,Şimdi deletin Kadın kerhaneleri var birde Devlet Erkek veya ibneler için bir kerhane açması bence daha -uygu sizce bunu kabul ederlermi hayır neden çünkü bunların amacı Caddelerde dolaşıp Kaos ve yeni naylon nesli bozmek amacındalar gözünüzü aç ey hükümet.Ey devletim bu bir ÜST AKLIN hareketidir.Amaçları Türk İnsanın aklını çelmek..Devletimiz nasıl olurda bu derneklere izin veriuor aklım ermiyor.
  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    ESKİDEN BU KADAR ÇOĞUNLUKTA DEĞİLLERDİ. ACABA VARDIDA GİZLENİYORLARMIYDI. BU HASTALIĞIN TEDAVİ EDİLMESİ ŞARTTIR. DÜNYA NEREDEYSE HOMOLUĞA LEZBİYENLİĞE EN SONUNDADA KIYAMETE DOĞRU GİDİYOR. YANİ BULAŞICI OLDU.
  • Levent coskunLevent coskun4 sa önce
    Eşcinsellik bir hastalıktır. Devletin bakışı bu olmalıdır.
  • ahmetsusarahmetsusar2 sa önce
    ya sızın çoçuğunuz escınsel olursa ona nasıl davranacaksınız
  • AydınAydın3 sa önce
    OHAL kalkmadan icabına bakalım.
  • ahmet doğruahmet doğru3 sa önce
    zinayı suç olmaktan çıkarırsan olacağı budur.avrupa birliği aşkından vazgeçmedikçe...sonrada çıkıar saadet partsini suçlarsınz..lafa gelince müsyümünlıkta sizde vatanseverlikte sizde...icraata gelince dur..istediğiniz kanunu çıkarmak zormu...
  • Cavit ÖzdemirCavit Özdemir4 sa önce
    Avrupa birliği; kafasına göre Türkiye'de istediği derneğe para aktaramaz. Yasal boşluk varsa düzeltilmeli.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU50 dk önce
    DEMEKKİ BİZDE HER REZALETE AÇIK BİR ÜLKEYİZ.HOMOLAR,FAHİŞELER,KATİLLER,ÇOCUK KATİLLERİ VE SAPIKLARI....BUNLARA DOKUNMAK YOK.ÇÜNKÜ ONLARIN MECLİSTE PARTİLERİ,DIŞARDADA STK LARI VAR.BİZ TOPLUM OLARAK HALA EDİLGENİZ.ETKEN FALAN DEĞİLİZ.ÇÜNKÜ ÖRGÜTLÜ DEĞİLİZ.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Bu 18 Dernek, Derhal Kapatılsın. Devlet Gücünü Göstersin. Olay Çıkaranlar Tutklansın. Bunları Destekleyen, Alman Vakıfları da, Kapatılsın.
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