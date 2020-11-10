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Aktüel AB: Saib Ureykat'ın vefatı Filistin halkı ve Orta Doğu barışı için büyük kayıp
Aktüel

AB: Saib Ureykat'ın vefatı Filistin halkı ve Orta Doğu barışı için büyük kayıp

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:11:37 -
AB: Saib Ureykat'ın vefatı Filistin halkı ve Orta Doğu barışı için büyük kayıp

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın vefatının Filistin halkı ve Orta Doğu barışı için büyük kayıp olduğunu bildirdi.

Borrell, Ureykat'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ureykat'ın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine, Filistin halkına ve FKÖ'ye başsağlığı dileklerini iletti.

"Ureykat'ın vefatı Filistin halkı ve Orta Doğu Barış Süreci için büyük bir kayıptır. Ureykat hayatı boyunca halkının meşru emellerinin peşinden yorulmaksızın gitmiştir." ifadesini kullanan Borrell, Filistinli müzakerecinin İsrail-Filistin sorununa her zaman iki devletli adil ve kalıcı bir çözümü savunduğunu hatırlattı.

Borrell, "Ureykat, AB ile Filistin arasında yakın ilişki geliştirilmesi için de kişisel olarak katkı sağlamıştır. Bu nedenle katkılarına müteşekkirim." ifadesini kullandı.

ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat’ın 8 Ekim'deki Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine 23 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinden İsrail'e ait Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesine nakledilmişti. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Ureykat'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

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