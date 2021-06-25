  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Özbekistan, Afganistan sınırı yakınında!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Onlarca tutuklama
Erdoğan imzayı attı! Güzel haber geldi
Rusya başlamıştı... Fas'tan da güzel haber geldi!
Dünya AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım seçeneklerini değerlendirecek
Dünya

AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım seçeneklerini değerlendirecek

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları da içeren ilave kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini değerlendirme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 08:47:00 -
AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım seçeneklerini değerlendirecek

AB Liderler Zirvesi'nin ilk günkü bölümü tamamlandı. İlk günün ardından zirve bildirisinin Rusya ile ilgili bölümü açıklandı.

AB Konseyi, Rusya yönetiminin daha yapıcı ilişki sergilemesi, ayrıca AB ve AB üyesi ülkelerle üçüncü ülkelere karşı eylemlerini durdurması yönündeki beklentiyi bildirdi. Bildiride, AB'nin tavrında değişiklik olabilmesi için Rusya'ya Minsk anlaşmalarını uygulaması çağrısı yer aldı.

Rusya'nın "zararlı, yasa dışı ve yıkıcı" faaliyetlerine karşı AB üyelerinin sağlam ve koordineli karşılık vermesinin öneminin altı çizilen bildiride, AB'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde elindeki araçlardan tam olarak faydalanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bildiride, "Bu amaçla AB Konseyi, AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisini ekonomik yaptırımları da içeren ilave kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini sunmaya davet etmektedir." ifadesi yer aldı.

AB liderleri ayrıca Birlik'in doğusundaki ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinin ve Orta Asya ile ilişkilerin derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

AB’nin, çıkarlarının bulunduğu alanlarda Rusya ile “seçici ilişki” kurulmasına açık olduğu belirtilen bildiride, özellikle iklim ve çevre, sağlık ile İran nükleer anlaşması, Suriye, Libya gibi uluslararası meselelerde şartları ve kozları da içerecek somut seçenekler geliştirilmesi için AB Komisyonu’na ve AB Yüksek Temsilcisine çağrı yapıldı.

Bildiride, "AB Konseyi, bu kapsamda Rusya ile diyaloğun şartları ve formatlarını araştıracaktır.” İfadesi kullanıldı.

AB liderleri, Rusya’da temel özgürlüklerin sınırlandırılmasını ve sivil toplumun alanının daraltılmasını kınadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay