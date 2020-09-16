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Aktüel AB, Orta Asya'daki sınır güvenliği ve ticareti kolaylaştırma faaliyetlerine desteğini sürdürecek
Aktüel

AB, Orta Asya'daki sınır güvenliği ve ticareti kolaylaştırma faaliyetlerine desteğini sürdürecek

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:53:47 -
AB, Orta Asya'daki sınır güvenliği ve ticareti kolaylaştırma faaliyetlerine desteğini sürdürecek

BİŞKEK (AA) - Avrupa Birliği (AB), Sınır Yönetimi Programı (BOMCA) aracılığıyla Orta Asya'daki sınır güvenliği ve ticareti kolaylaştırma faaliyetlerine desteğini 21 milyon 75 bin avro mali destekle devam ettirecek.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, AB tarafından finanse edilen BOMCA'nın 2015-2020 yıllarını kapsayan 9'uncu uygulama döneminin değerlendirildiği çevrim içi kapanış toplantısı düzenlendi.

Toplantı, BOMCA Uygulama Konsorsiyumu, AB üye ülke büyükelçileri ve misyon temsilcileri ile Orta Asya'daki ulusal sınır yönetimi kurumlarının 100'den fazla üst düzey temsilcisini bir araya getirdi.

Toplantıda alınan karara göre, AB, Orta Asya'daki sınır güvenliği ve ticareti kolaylaştırma faaliyetlerine desteğini sürdürecek olan BOMCA'nın 2020-2025 yıllarını kapsayacak 10'uncu uygulama dönemi için 21 milyon 75 bin avro mali destekte bulunacak. BOMCA'ya Afganistan da dahil edilecek.

AB Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, konuşmasında, "Sınır ötesi organize suçla mücadelede ve sınır yönetimi konusunda iş birliğinin genişletilmesi hem Orta Asya'nın hem de AB'nin çıkarlarına cevap veriyor." ifadesini kullandı.

Burian, sürdürülebilirliği sağlamak için daha fazla diyalog ve ortaklığın önemine dikkat çekerek, bölge ülkelerinin hükümetleriyle yürütülen ortak çalışmayı takdir etti.

BOMCA aracılığıyla, Orta Asya ülkelerinin sınır kontrol uygulamalarını AB ve uluslararası standartlara yaklaştırmaya yardımcı olmayı amaçlayan AB, 2003-2019 döneminde BOMCA'ya 40 milyon 100 bin avro tahsis ederek, bunun 2015-2020 yıllarını kapsayan 9'uncu uygulama dönemine 6 milyon 600 bin avro aktarmıştı.

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