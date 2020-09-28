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Aktüel AB: Lübnan'da yeni hükümetin hızlıca kurulması hayati önemde
Aktüel

AB: Lübnan'da yeni hükümetin hızlıca kurulması hayati önemde

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:32:57 -
AB: Lübnan'da yeni hükümetin hızlıca kurulması hayati önemde

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in görevi iade etmesinden hayal kırıklığı duyulduğunu, yeni hükümetin kurulmasının hayati önemde olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında, Edib'in görevi iade etmesiyle bu karara neden olan olayları hayal kırıklığı ve endişeyle not ettiklerini belirtti.

Lübnanlı liderlerin birleşerek halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayacak yeni bir hükümetin kurulması için çaba göstermeleri gerektiğini vurgulayan Borrell, "Hükümetin hızlıca kurulması aynı zamanda Uluslararası Para Fonu ile acilen gerekli anlaşma için de hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Borrell, Lübnan'a ve Lübnan halkına güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen ay meydana gelen büyük patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisini kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, üç haftalık çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine görevi iade etmişti.


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