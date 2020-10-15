  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB liderleri Kovid-19, iklim ve İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı
Aktüel

AB liderleri Kovid-19, iklim ve İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı

Toplantıda Yunanistan ve Rum yönetiminin Doğu Akdeniz konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:41:23 -
AB liderleri Kovid-19, iklim ve İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler ve Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi iki gün sürecek. Zirvenin ilk gününde Brexit'in ardından AB ile İngiltere arasında özellikle ticari ilişkilerin nasıl seyredeceğine yönelik müzakereler görüşülecek.

Zirveden saatler önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson üçlü telekonferans görüşmesi yaptı. Ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderilemedi. İki taraf da son haftalarda müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını belirtiyor.

Müzakerelerde zorlu konuları balıkçılık, ticarette adil rekabetin oluşturulması ve uzlaşmazlıkların giderilmesi alanındaki ihtilaflar oluşturuyor. İngiltere, 15 Ekim'e kadar bir uzlaşıya varılmasını istiyordu.

AB Konseyi Başkanı Michel de toplantıya girerken yaptığı açıklamada, AB'nin bir anlaşmaya varmak istediğini ancak rekabette adalet şartını da korumak istediklerini vurguladı. Michel, "Müzakerelere devam etmeye hazırız." dedi.

Almanya Başbakanı Merkel de toplantıya gelirken İngiltere ile bir anlaşma istediklerini, ancak "Ne pahasına olursa olsun." şeklinde bir yaklaşım içinde olmadıklarını söyledi. Merkel iki tarafın da faydalanacağı adil bir anlaşma olmalı." diye konuştu.

- İklim

AB liderleri ayrıca "iklim ve çevre" konusunu ele alacak. AB Komisyonu'nun 2030'a kadar sera gazı salımını en az yüzde 55 düşürme, 2050'ye kadar da iklime zararsız bir kıta oluşturma hedefi bulunuyor. Bunun için özellikle evlerde yenilenebilir enerjiye geçilmesi için çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

AB ülkelerinin yıl sonuna kadar bu konularda bir anlaşmaya varılması için görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ancak bazı ülkeler bunun maliyeti nedeniyle iddialı bir hedefin kısa sürede kabul edilmesinde isteksiz görünüyor.

- Yunanistan ve Rumlar Doğu Akdeniz'i konuşmak istiyor

AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde ise ağırlıklı olarak dış ilişkiler konuşulacak. Afrika-AB ilişkilerinin ele alınacağı toplantıda daha sonra diğer dış ilişkiler konularına geçilecek.

Burada Doğu Akdeniz'deki durum, Dağlık Karabağ, Belarus ve Rusya gibi konuların bazı liderler tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor. Özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi liderlerinin Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini görüşmeye açacağı belirtiliyor.

AB yetkilileri, daha önceki açıklamalarında Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin 1-2 Ekim'deki AB Liderler Zirvesinde ele alındığını, aralık ayına kadar gelişmeleri izleme kararına varıldığını hatırlatıyor.

- Kovid-19 tedbirlerinde koordinasyon

AB liderlerinin önemli bir gündem maddesi de Kovid-19 salgını ve Avrupa genelinde artan vakalar olacak. Başta Fransa, Almanya, Hollanda gibi birçok ülke artan vakalar karşısında yeni önlemler aldı veya almaya hazırlanıyor. AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları gibi konularda koordinasyon içinde olmasının önemine vurgu yapılıyor.

Avrupa'da vaka sayıları bakımından en kötü durumda olan Çekya'nın Başbakanı Andrej Babis de koordinasyonun önemine dikkati çekti.

"İlk dalgada çok başarılıydık ama şimdi maalesef en kötü durumdaki ülkelerden biriyiz." diyen Babis, AB ülkelerinin özellikle hastane yatak kapasiteleri konusunda daha fazla koordinasyon içinde olmasını istedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı...
Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!
Dünya

Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye’nin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Türk ürünlerine ambargo uygulamasının ardından şimdi de v..
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay