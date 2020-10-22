  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB, Kovid-19 vakalarının arttığı Çekya'ya solunum cihazı gönderiyor
Aktüel

AB, Kovid-19 vakalarının arttığı Çekya'ya solunum cihazı gönderiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:17:49 -
AB, Kovid-19 vakalarının arttığı Çekya'ya solunum cihazı gönderiyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Çekya'nın talebi üzerine bu ülkeye suni solunum cihazları gönderiyor.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın talebinin ardından AB yardım programı kapsamında 30 suni solunum cihazının ilk bölümü kısa sürede gönderilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, Çekya'nın şu anda Avrupa'da en zor durumdaki ülkelerden olduğunu belirterek, "Diğer AB ülkeleriyle de Çekya'ya daha fazla solunum cihazı gönderilmesi için temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Çekya'da 12 bine yaklaşan günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle dün ikinci kez ülke genelinde sokağa çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemler hayata geçirilmişti. Karantina kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerleri haricinde tüm işletmeler kapatılmış, açık alanlarda maske zorunlu kılınmıştı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Çekya’da dün 11 bin 984 ile salgın sürecinde en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü. Ülkede bugüne kadar 209 bine yakın vaka tespit edildi, salgın nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!
Gündem

Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!

Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan'a karşılık, Katar esnafından yeni bir kampanya çağrısı yapıldı.
Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı
Gündem

Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı

Koronavirüs hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere İzmi̇r, Gazi̇antep, Kahramanmaraş, Eski̇şehi̇r, D..
İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş
Dünya

İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş

Azerbaycan, Nahçıvan'da işgalci Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracını düşürdü.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay