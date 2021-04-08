  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye açıklaması: 2 sebepten ötürü üzgünüm
Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye açıklaması: 2 sebepten ötürü üzgünüm

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol nedeniyle yapılan eleştirilere karşı üzüntü duyduğunu belirten Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 2 sebepten ötürü üzgün olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 01:21:00 -
AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye açıklaması: 2 sebepten ötürü üzgünüm

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, von der AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Türkiye'ye düzenledikleri ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ziyaretimiz AB'nin Türkiye ile zorlu süreçte ilişkileri iyileştirme konusunda önem taşıyordu." diyen Michel, protokol kuralları uygulanırken AB Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta konumunu aşağıda tutan bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

Michel, "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir." ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Michel şöyle devam etti:

"Ursula ve ben bu durumun daha kötü bir hale girerek olay halini almasını istemedik ve ev sahibimizle siyasi görüşmemizin esasına önem verilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız konuşmada da İstanbul Sözleşmesi, kadın ve çocuk hakları, temel değerlerimiz, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğüne özellikle önem verdik. İki nedenle üzgünüm. Birincisi, Ursula’ya karşı protokol tuhaflığına duyarsız kaldığım izlenimi ortaya çıktığı için üzüntü duyuyorum. İkincisi ise Avrupa Birliği için verimli olacak Ankara’daki önemli ve faydalı jeopolitik çalışmamızın gölgelenmiş olmasından dolayı üzgünüm."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı
Siyaset

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı

CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Akşener ve Yavaş'ı tehdit eden Çin'den bir küstah açıklama daha!
Dünya

Akşener ve Yavaş'ı tehdit eden Çin'den bir küstah açıklama daha!

Doğu Türkistan'da binlerce Türk'ü toplama kamplarına gönderen ve dünyanın tepkisini çeken Çin yönetimi, İYİ Parti lideri Akşener ve Ankara B..
ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap
Dünya

ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap

ABD Savunma Bakanlığı Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulunmuştu. Kr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay