  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji AB Komisyonu Dijital Hizmetler Yasası'nı yayınladı! Kuralları ihlal etmeleri halinde...
Teknoloji

AB Komisyonu Dijital Hizmetler Yasası'nı yayınladı! Kuralları ihlal etmeleri halinde...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dijital platformlara, kuralları ihlal etmeleri halinde yıllık cirolarının yüzde 10'u kadar para cezası uygulanmasını içeren yeni düzenleme teklifi yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:11:00 - 2020-12-16 10:12:06
AB Komisyonu Dijital Hizmetler Yasası'nı yayınladı! Kuralları ihlal etmeleri halinde...

AB Komisyonu, dijital platformların Avrupa'daki faaliyetlerinde değişikliklere yol açabilecek "Dijital Hizmetler Yasası" ve "Dijital Pazar Yasası" tekliflerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret yönetmeliği günün koşullarına uygun biçimde değiştirilecek.

Objektif kriterler

Avrupa dijital piyasalarında önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım ağları ve internet aracılık hizmeti sunan platformlar, objektif kriterlerle belirlenecek.

"Eşik bekçisi"

AB nüfusunun yüzde 10'undan, yani 45 milyon kullanıcıdan fazlasına ulaşan platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Rekabet engellenecek

Söz konusu büyük teknoloji şirketleri, daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri engellenecek.

Bu platformlar, rekabet kurallarını ihlal ettikleri takdirde küresel cirolarının yüzde 10'una varan para cezalarına çarptırılabilecek.

Platformların, belirlenen piyasa kurallara uymamaları halinde bazı faaliyetleri engellenebilecek.

Para cezası uygulanacak

Nefret söylemi veya terörizm gibi içerikleri veya yasa dışı ve sahte ürünleri kaldırmayan platformlara, küresel gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek.

Söz konusu tekliflerin yasalaşması için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosunun onayı gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!
Ekonomi

Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!

ABD’nin Rusya’dan S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara misliyle mukabelede bulunulacak.

Faşist zihniyetli Fatih Altaylı provokasyonun fitilini ateşledi!
Medya

Faşist zihniyetli Fatih Altaylı provokasyonun fitilini ateşledi! "Türkiye, Suriye'ye kaybetti"

Koronavirüs aşısını konu alan bir programda nereden icap ettiyse, katil Esed'in bombalarından kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelileri hedef al..
Türkiye'den doğalgaz açıklaması
Gündem

Türkiye'den doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan doğalgaz boru hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay