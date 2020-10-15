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Aktüel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ekibinde Kovid-19 çıkınca Liderler Zirvesinden ayrıldı
Aktüel

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ekibinde Kovid-19 çıkınca Liderler Zirvesinden ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:53:38 -
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ekibinde Kovid-19 çıkınca Liderler Zirvesinden ayrıldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesinden ayrıldı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan von der Leyen, kendisinin Kovid-19 testinin negatif çıktığını bildirdi.

Ön ofiste görev yapan ekibinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisinin kendisine aktarıldığını kaydeden von der Leyen, "Tedbiren hemen AB Konseyi'nden ayrılarak karantinaya gireceğim." ifadesini kullandı.

- AB yetkilileri arasında karantina artıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün yaptığı paylaşımla Kovid-19 şüphesiyle kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber de Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temasının ardından karantina kararı aldığını duyurmuştu.

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları iki günlüğüne Brüksel'de bir araya geldi. Liderlerin, ağırlıklı olarak Kovid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler ve Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkilerini görüşmesi bekleniyor.






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