AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 564 projeye 261 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, Destekleme Kurumu (TKDK)Tarım ve Kırsal Kalkınma tarafından uygulanan IPARD II programı çerçevesinde yayınlanan 9 . başvuru çağrısı duyurusu kapsamında projelerin ikinci grup sonuçlarının uygun görüldüğünü belirtti.

Pakdemirli, yatırım sektöründen 79'u tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına, 485'i tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründen olmak üzere toplamda 261 milyon TL hibe desteği sağlanacağına işaret ederek, " Bu hibe ile yaklaşık 438 milyon TL yatırım yapılması hedefleniyor. " dedi.

"Tarım işletmelerinin fiziki varlıklarına yönelik yatırım tedbirinde, bunların 18'i süt ürünleri üreten tarım işletmeleri, 45'i kırmızı et üreten işletmeler, 16'sı kümes hayvanı eti üreten işletmelere yatırım yapmakta, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinde 342'si paketleme, 47'si arıcılık ve arı ürünleri üretimi, işleme ve paketleme, 29 işçilik ve katma değerli ürün yatırımı, 27 kırsal turizm ve rekreasyon yatırımı, 3 su ürünleri yatırımı, 11 makine parkı, 26 hibe desteği dahil 564 projeye verilecektir. Yenilenebilir enerji yatırımları. 2020 yılında toplam 1,6 milyar lira hibe destekli 3 bin 924 proje TKDK tarafından onaylanmış ve yatırımlara başlanmıştır.

Öte yandan 9. başvuru çağrısı 2. grup kapsamında onaylanan projeler www.tkdk.gov.tr ​​adresinde kamuoyuna duyuruldu.