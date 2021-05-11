  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'de eller Filistinli kardeşlerimiz için semaya yükseldi
Kılıçdaroğlu'dan emir verir gibi İsrail açıklaması
İsveç'ten İsrail'e sert tepki!
Terör devletini azdıran ABD'den Kudüs açıklaması
Dünya AB İsrail'e sahip çıktı! Skandal açıklama
Dünya

AB İsrail'e sahip çıktı! Skandal açıklama

Avrupa Birliği (AB) işgalci İsrail'in saldırılarını görmezden gelerek Doğu Kudüs ve Gazze'de gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 01:28:00 -
AB İsrail'e sahip çıktı! Skandal açıklama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze içinde ve çevresindeki artan şiddetin acilen durması gerektiği bildirildi.

Skandal açıklama

"Gazze'den İsrail'deki sivil halka roket atılması tamamen kabul edilemez ve gerginliği artıran dinamikleri beslemektedir." denilen açıklamada, tüm tarafların aşırıcılara karşı harekete geçme sorumluluğu bulunduğu, kutsal mekanların statükosuna saygı duyulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "Tüm taraflara gerginliği düşürücü çabalara dahil olma çağrımızı yineliyoruz. Daha fazla sivil can kaybının önlenmesi öncelik olmalıdır." ifadesine yer verildi.

Kudüs'deki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaya böyle duyurdular: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek
Dünya

Dünyaya böyle duyurdular: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in kalleş saldırıları için "gerçek bir katliam ve savaş suçu" değerlendirmesini yaptı. H..
TSK'dan şamarı yiyen terör örgütü PKK Batı'ya yalvarmaya başladı
Aktüel

TSK'dan şamarı yiyen terör örgütü PKK Batı'ya yalvarmaya başladı

Terör örgütü PKK Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlardan aldığı darbeler karşısında dayanacak gücü kalmayınca Batıya o..
Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Devreye sokuyoruz
Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Devreye sokuyoruz

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Türkiye ile karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin aşı sertifikası konusunda anlaşma sa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay