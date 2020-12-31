  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB, İran'da cinayetten mahkum bir kişinin idam edilmesini kınadı
Aktüel

AB, İran'da cinayetten mahkum bir kişinin idam edilmesini kınadı

İdam edilen Rezayi'nin, cinayeti 12 yıl önce, 16 yaşındayken işlediği belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:26:49 -
AB, İran'da cinayetten mahkum bir kişinin idam edilmesini kınadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İran'da, Muhammed Hasan Rezayi adlı kişinin, 12 yıl önce, 16 yaşındayken işlediği cinayet nedeniyle idam edilmesini şiddetle kınadı.

AB sözcülerinden Peter Stano, yazılı açıklamasında, Rezayi'nin 12 yıl önce işlediği suç nedeniyle 2020'nin son gününde idam edildiğini bildirdi.

AB'nin idam cezasına karşı olduğunu hatırlatan Stano, kişilere 18 yaşından küçükken işledikleri suçlar sebebiyle idam cezası verilmesinin Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti.

Stano, AB'nin İran'a bundan sonra kimseyi idam etmemesi ve idam cezasını kaldırması için çağrıda bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter'in karargahını bastılar
Dünya

Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter'in karargahını bastılar

Libyalı göstericiler, Sudanlı Cancavid ve Rus Wagner paralı askerlerinden intikam alma talebiyle el-Cufra'nın Hun bölgesinde, ülkenin doğusu..
Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu
Dünya

Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu

Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin idaresinde olan Mısır, İtalya'dan satın aldıkları 2 deniz fırkateyninden birini teslim aldığını açıkladı...
Yine iftira attı, yine rezil oldu! BirGün yalanı bile eline yüzüne bulaştırdı
Medya

Yine iftira attı, yine rezil oldu! BirGün yalanı bile eline yüzüne bulaştırdı

BirGün gazetesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı aşı takvimini görmezden gelerek, “Aşı belirsiz, takvim yok” iftirası attı...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay