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Aktüel AB ile Yunanistan Midilli Adası'nda yeni göçmen kabul merkezi kuracak
Aktüel

AB ile Yunanistan Midilli Adası'nda yeni göçmen kabul merkezi kuracak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:00:42 -
AB ile Yunanistan Midilli Adası'nda yeni göçmen kabul merkezi kuracak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile Yunanistan, Midilli Adası'nda göçmenler için yeni bir kabul merkezi kurulmasını amaçlayan ortak plan üzerinde anlaşmaya vardı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, taraflar merkezin inşa edilmesi, adaya gelen göçmenlerin yönetimi, iltica ve dönüş prosedürlerinin hatasız yapılması ve uyum tedbirleri, AB yasalarına uygun kabul koşulları, merkezde çalışacak personelin eğitimi gibi konularda bugün bir protokol imzaladı.

Anlaşma, AB tarafından, Midilli Adası'ndaki Moria kampının eylül ayında çıkan yangından sonra kullanılamaz hale gelmesinin ardından yeni bir barınma yeri kurulması için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Merkezin, Eylül 2021'e kadar açılması öngörülüyor. AB, Yunanistan'a Sisam, İstanköy ve İleryoz adalarında daha küçük 3 ayrı kabul merkezi kurulması için geçen ay 121 milyon avro fon tahsis etmişti. Bu üç merkezin de Eylül 2021'e kadar açılması planlanıyor.


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