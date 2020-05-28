  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları uzattı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:58:08 -
AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları 1 yıl uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin sivil halka yönelik baskılarının sürmesi nedeniyle uygulanan sınırlayıcı tedbirlerin 1 Haziran 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, AB’nin, Suriye'de halka şiddet uygulanmasında rol aldığı için yaptırımlar listesine dahil ettiği kişi sayısının 273 olduğu kaydedildi.

Belirlenen kişilere yönelik seyahat yasağı uygulanıyor. Ayrıca bu kişilerin AB'deki mal varlıkları da donduruluyor. AB’nin Suriye'de yaptırım uyguladığı 70 kurum bulunuyor. Aralarında Suriye Merkez Bankasının da bulunduğu bu kurumların mal varlıkları da donduruluyor.

Suriye’ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında, yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı