AB ekonomisi küçüldü

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2020’nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 düştü. Avro Bölgesi’nde GSYH, 2020’nin dördüncü çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre ise yüzde 5 geriledi. AB’de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2019’un dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,8’lik düşüş gösterdi. Böylece, 2020 yılı genelinde AB ekonomisi yüzde 6,4, Avro Bölgesi de yüzde 6,8 küçüldü. GSYH, dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 0,4, Almanya’da yüzde 0,1 artarken, Fransa’da yüzde 1,3, İtalya’da yüzde 2 azaldı.